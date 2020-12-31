شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف ترعة الزمر ورفع كفاءة الكهرباء بأبراج الضغط العالي في الباويطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصلت جهود حي العمرانية في متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر حيث جارى استكمال فرد الطبقة الاسفلتية الرابطة من نصرالدين حتى شارع وجيه الدكرور عمرانية شرقية. يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الجارية بنطاق الحى، لسرعة رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخليه. وفي مركز الواحات، قامت فرق الانارة بحفر بمد كابلات كهرباء بمنطقة خالد خليفة تمهيداً لعملية رفع كفاءة وازدواج الطريق الجديد بناحية ابراج الضغط العالي. وذلك لرفع كفاءة الكهرباء بمنطقة ابراج الضغط العالي بمدينة الباويطي. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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