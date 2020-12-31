شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق في بولاق والحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي بولاق الدكرور حملات إزالة حواجز حديدية بعد تلقي عدد من الشكاوي من الأهالي وبناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة اوجه الاشغال علي الطريق العام وحظر وضع الاوتاد والحواجز الحديدية بمجري الطريق. وفي الحوامدية، قامت حملات اشغالات لضبط عدد من الشوارع ومتابعة تتفيذ قرار مجلس الوزراء والالتزام بمواعيد الغلق و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير محاضر حيال المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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