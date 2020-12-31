شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عشش خشبية وحواجز حديدية بالهرم.. وتشميع عقار إشغالات بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي الدقي بشن حملة على منطقه نهايه شارع التحرير مع ش السودان بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبالتنسيق مع شرطه المرافق وقسم شرطه الدقي لمداهمه اوكار تخزين الاشغالات ورفعها.

حيث تم غلق وتشميع عقار سكني لتحويله إلى مخزن للاشغالات في هذه المنطقه كما تم رصد كافيه بدون ترخيص في ابراج الخليج واخر في شارع لطفي حسونه وتم ايداع جميع المضبوطات.

وفي حي الهرم، قام الحي باستكمال اعمال التطوير بالمناطق المحيطه بالمتحف المصري الكبير ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمنطقه مساكن الشباب والمنطقه المحيطه بالمتحف وكذلك استكمال اعمال دهانات النافوره وتسويه الارض بالمساكن ضمن اعمال التطوير الشامله بنطاق الحي.

كما قام قطاع منشأه البكاري وكفر غطاطي برفع اشغالات شارع الشهيد احمد حمدي وازاله حواجز حديديه وعشش خشبيه، وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن الحي.