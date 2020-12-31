شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تنفي شائعات عدم استعداد مستشفيات الصحة لاستقبال مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثت محافظة الجيزة مواطنيها عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» لعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة التي تحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض آخر، والتي تداولت ايضا رقم غير صحيح للدعم الطبي.

واكدت المحافظة في البيان التحذيري، الأربعاء، أن ما تم تداوله لبس له أي علاقة بوزارة الصحة، والتي أعلنت أن جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو ١٠٥.