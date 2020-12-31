شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد المعتمدية وبرك الخيام في كرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية لتفقد قرية المعتمدية وبرك الخيام بمركز ومدينة كرداسة لمتابعه الحاله العامه للنظافة والأشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعه ومتابعه أعمال النظافه والأشغالات والوقوف على مستوى الخدمات بالمدينة.

وشدد على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

كما التقي نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للأستماع إلى طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوى القريتين.