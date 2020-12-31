رغم إلغاء الاحتفالات.. إجراءات أمنية مشددة أمام مطرانيات وكنائس المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رغم إلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد بسبب وباء كورونا المستجد، كثفت الأجهزة الأمنية في المنيا من تواجدها أمام المطرانيات والكنائس لتأمين صلاة القداس التي تقتصر على الآباء الكهنة و5 شمامسة بكل مطرانيه وكنيسة وبثها عبر المواقع الرسمية للمطرانيات والكنائس.
ووجه اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، مساعديه للإشراف على القطاعات، وتوزيع الخدمات من خلال مآمير الأقسام والمراكز، وتكثيفها أمام المطرانيات والكنائس الكبيرة.
فيما شكل المحافظ اللواء أسامة القاضي غرف عمليات بالمراكز والمحافظة لمتابعة قداس عيد الميلاد المجيد، والتزام المواطنين بغلق المحلات والمقاهي والكافيهات، في المواعيد المحددة.
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