شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مرشحًا لعضوية فرعية «محاميي المنيا».. و10 يتنافسون على مقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، تقدم 42 مرشحا للتنافس على 11 مقعدا بعضوية مجلس نقابة المحامين الفرعية في المنيا، بينما ارتفع عدد المرشحين على مقعد النقيب إلى 10 مرشحين عقب تقدم 3 مرشحين جدد.

وقال «الكسار» أن المرشحين للعضوية يتنافسون داخل 11 دائرة قضائية، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا، مؤكدا تواصل تلقي طلبات الترشح حتى الخامسة مساء اليوم الخميس أخر موعد لتلقي الترشح. حيث تجري الانتخابات 7 فبراير المقبل.

وأكد «الكسار» وجود إقبال على الترشح سواء لمقعد النقيب أو العضوية التي خصص لها مقعد بكل دائرة.