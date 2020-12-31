شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الكيانات الوهمية تمثل تهديداً للأمن القومى ونواجهها بكل حسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن هناك جهودا مضنية وكبيرة تبذلها نقابة الإعلاميين لمحاربة ظاهرة انتشار الكيانات الوهمية، والتي تهدف للربح والحصول على أموال من الشباب فى مخالفة صريحة للدستور، مشددا على أن تلك الكيانات الوهمية تمثل خطراً وتهديدا على الأمن القومى للبلاد وعلى مهنة الإعلام بشكل عام.

وأضاف عدلي، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الكيانات ظهرت واستفحلت عقب ثورة يناير بدعوى أنّها وسيلة لإنهاء معاناة المصريين مع النقابات المهنية، مشيراً إلى أن هذه النقابات الوهمية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة.

وأوضح عدلي، أن النقابة دائماً تقوم بتحرير المحاضر ضد تلك الكيانات الوهمية غير القانونية والتي يستخدمها أصحابها كمنابر للنصب على المواطنين، لافتاً إلى أن هناك ضحايا كثيرين لهذه الكيانات التي تلاعبت بأحلام المواطنين واستولت على أموالهم.

وطالب أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، بضرورة تضافر الجهود بين كافة الأجهزة الإعلامية والرقابية لمواجهة هذا الظاهرة، بالإضافة إلى أهمية نشر الوعي والتثقيف للمواطن ليؤدي دوره في التصدى لمثل هذه الكيانات التي تدمر المجتمع.