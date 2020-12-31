شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توجه بتكثيف الجولات الميدانية لشرح أهمية تحديث الرى الحقلى لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف العمل الميداني وشرح أهمية تحديث منظومة الري الحقلي واستدامة التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج و ترشيد استخدام مياه الري ، وهناك جولات مستمرة من خلال فريق عمل المشروع من قبل ادارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي، وقطاع الارشاد الزراعي، ووحدة تطوير الري الحقلي بجهاز تحسين الاراضى ، وعدد من الباحثين بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وقال الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي،إن توجه الدولة في الوقت الحالي لتحويل نظم الري بالغمر الي الري الحديث، لافتا الى ان المشروع يقدم كافة اشكال الدعم الفني والتدريبي للمزارعين، من خلال تقديم التصميمات المناسبة، فضلا عن الاشراف علي التنفيذ مجانا للمزارع.

واكد حماد أهمية الدور الذي يقوم به المزارع المصري و ما يبذله من جهد للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري و الحفاظ علي التربة و المياه، لافتا الى ان انظمة تحديث الري الحقلي تأتي اهميتها ايضا في دعم المزارع لمواجهة اهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية السلبية، وندرة المياه، والتي تؤثر على الانتاج الزراعي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن وزارة الزراعة تقدم الدعم الفني للمزارعين من خلال قيام فريق العمل بكل محافظه بالرفع المساحي وتصميم شبكات الري والاشراف علي تنفيذها للحقول التي سيتم تحديث نظام الري بها بهدف تطبيق النظم الحديثة للري الحقلي و آليات التنفيذ و الاشراف الدائم من جميع قطاعات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروع في اقرب وقت ممكن في الاراضي الجديدة، كما استعرض فوائد شبكات التنقيط و الرش بالنسبة للنبات والتربة و آليات استدامة هذا النظام .

وأوضح عزوز ان قطاع الارشاد الزراعي، بالتنسيق مع فريق عمل المشروع، قام بتدشين عدد من الندوات وورش العمل بالمحافظات المختلفة، في مديريات الزراعية والادارات والجمعيات الزراعية، لتوعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديثة، والتي تنعكس بدورها على زيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته، نظرا لخفض تكاليف الانتاج، وتقليل العمالة، وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الارض والمياة، وبالتالي زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان.

وأشار إلي أنه تم تنفيذ يوم حقلي لعرض مقارنة بين الاراضي المروية بالغمر و الاراضي المروية بالنظم الحديثة و مقارنة استهلاك الطاقة و العمالة و الأسمدة وتكاليف المكافحة بين الطريقتين، فضلا عن استدامة الموارد المائية .

وقال الدكتور حسن شمس رئيس وحدة تطوير الري الحقلي، أن آلية تنفيذ المشروع تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الري لمديرية الزراعة والتي بدورها تقوم بحصر الطلبات و المساحات و تقديمها لوحدة المشروعات للمعاينة و اعداد التصميمات ثم يتم تحويل الطلب للبنوك طبقا للبروتوكول الموقع مع البنكين الزراعي والاهلي المصريين، وذلك حتي يتم توفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة و الباحثين بها بمتابعة و الاشراف علي التنفيذ .