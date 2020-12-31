شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تعلن زيادة محطات الإنذار المبكر لملوثات الهواء إلى 58 محطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه تم تطوير منظومة الإنذار المبكر لرصد تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، بزيادة القطاعات الجغرافية التي يتم دراستها لتشمل كافة مناطق الجمهورية المأهولة بالسكان، وزيادتها من 6 قطاعات "القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي"، لتكون 8 قطاعات بعد إضافة قطاعي الصحراء الغربية بالوادي الجديد، وساحل البحر الأحمر"، وذلك خلال عام 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه تم زيادة نقاط الدراسة داخل القطاعات السابقة والجديدة لتعزيز نتائج التنبؤ بنوعية الهواء من خلال زيادة عدد نقاط الدراسة من 34 نقطة دراسة إلى 58 نقطة دراسة، ويتم تحديثها يوميا .

وأشارت إلى أنه تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية خلال عام2020 إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب)، بواقع "عدد 25 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة +عدد 7 شركة بتروكيماويات+ 18 محطة توليد القوى الكهربية+ 5 شركة حديد وصلب + 1 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج مسطح+ 5 شركة تكرير بترول + 1 شركة الومنيوم.

ولفتت إلى أنه لرصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة، تم زيادة عدد محطات الشبكة لتبلغ 108 محطة رصد خلال عام 2020 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة فى تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذى القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتى تسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى.