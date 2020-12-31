شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: تم الإعلان عن جدول للعالقين وخط ساخن لتحديد موعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مها سالم المتحدثة باسم وزارة الهجرة، أنه تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار والدكتور طارق العنانى، من قبل وزيرة الهجرة لوضع جدول تدريجى لعودة المصريين، وتم الإعلان عن هذا الجدول، ومشيرة إلى أن الإمارات والدول الأخرى لم تغلق حدودها، وتم الإعلان عن رقم خط ساخن 19654 لتحديد موعد رحلة العودة مرة أخرى لأننا لدينا تأخير 10 أيام في الرحلات، فلن يستطيعوا العودة جميعا فى يوم واحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن بعد إعلان عدد من الدول تعليق رحلاتها لإجراءات احترازية، أصبح لدينا خبرة كبيرة، في ملف العالقين، مؤكدة أن الدولة تقوم بدور وجهد عظيم مع مواطنيها فى الخارج.

وتابعت: كانت هناك أعداد كبيرة من العالقين والعدد الأكبر كان في الإمارات بناءا على استمارات التسجيل التى تم فتحها تجاوز العدد 2200 و80 % منهم كانوا في دولة الإمارات، ولن يستطيعوا تحمل نفقات الإعاشة والإقامة بالفنادق وتواصلت الوزيرة بالمجتمع المدنى وأعضاء مجلس النواب وبعض رجال الأعمال وتم توفير أماكن للمصريين في الفنادق، وقدم بعض رجال الأعمال الإماراتيين بعض المساعدة من توفير أماكن ودور إقامة للمصريين في الإمارات.