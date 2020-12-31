شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: التعامل مع فروع الوزارات بالعاصمة الإدارية عن طريق الربط الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، "نستهدف نقل أكثر من 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه تم عمل تقييم قدرات للموظفين المنتقلين فى اللغة والحاسب الآلى، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع فروع الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية عن طريق الربط الإلكترونى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، المذاع على قناة أم بى سى مصر، أنه يتم حاليا أرشفة جميع الأوراق والمستندات الحكومية إلكترونيا، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب جميع الموظفين إلى العمل من العاصمة الإدارية الجديدة خلال 6 أشهر.

وكان مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، قال إنه سيتم منح حوافز للموظفين الذى سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن إعادة تأهيل الموظفين فى الدولة كلفنا الكثير ماليا، موضحا أنه سيكون هناك أنظمة جديدة سيتم العمل بها خلال عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية.