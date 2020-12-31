شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تطوير 192 قرية في المنيا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تطوير 192 قرية داخل مراكز العدوة – مغاغة – أبوقرقاص – ملوي – دير مواس، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تنمية مستدامة بالقرى الأكثر احتياجا، والتي تشمل 50 مركز على مستوي الجمهورية، بإجمالي 1381 قرية، بالريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

وتم تخصيص 16،5 مليار جنية لقري المنيا، منها 6 مليار لقري مركز أبوقرقاص، و2،5 مليار لكل مركز، من مراكز العدوة ومغاغة، وملوي، ودير مواس.

وعقد المحافظ اجتماعا مع رؤساء المراكز طالب خلالها بالانتهاء من حصر الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

مركز أبوقرقاص

م اسم القرية عدد المنشآت الحكومية والعامة 1 ابو الصفا 2 ابوقرقاص البلد 3 ابيوها 4 اتليدم 5 اسمنت 6 البربا 7 الحسانية 8 السحالة 9 السلطان حسن 10 السنبلاوين 11 الشيخ تمي 12 الفقاعي 13 الكرم 14 المطاهرة القبلية 15 النحال 16 بلنصورة 17 بني حسن الشروق 18 بني خيار 19 بني سعيد 20 بني عبيد 21 بني محمد شعراوي 22 بني موسي 23 جريس 24 جزيرة شيبة 25 ريحانه 26 زاويه حاتم 27 زعفرانة 28 ساقية موسي 29 سفاي 30 شرارة 31 صنيم 32 كفر الفيلة 33 كفر لبس 34 كوم الزهير 35 كوم المحرص 36 منتوت 37 منسافيس 38 منشأة النصر (منشأة كامل سابقا) 39 منشأة دعبس 40 منشأة زعفرانة 41 منهري 42 نزلة اسمنت 43 نزلة السرو 44 نزلة اولاد جويد 45 نزلة جريس 46 نزلة حرز 47 نزلة مكين



مركز ملوي

م اسم القرية عدد المنشآت الحكومية والعامة 1 ابشادات 2 ابوقلتة 3 اتقا 4 الادارة 5 الاشمونين 6 البراجيل 7 البرشا 8 البركة 9 البياضية 10 الروضة 11 الحرية 12 الريرمون 13 السواهجة 14 الشيخ حسين 15 الشيخ شبيكة 16 الشيخ عبادة 17 العرين بحري 18 العرين قبلي 19 المحرص 20 المعصرة بحري 21 ام قمص 22 بني حافظ 23 بني خالد 24 بني روح 25 تنده 26 تونة الجبل 27 جلال الشرقية 28 دروة 29 دير ابوحنس 30 دير البرشا 31 ديروط ام نخلة 32 سنجرج 33 شعراوي 34 منشأة جلال الغربية 35 عزبة مصطفي حمدي 36 قصر هور 37 قلبا 38 قلندول 39 منشأة المغالقة 40 منشأة سيف النصر الشرقية 41 منشأة سيف النصر الغربية 42 نجع مركب 43 نزلة العرين القبلى 44 نزلة تندا 45 نزلة تونة 46 نزلة حمزاوى 47 نزلة شرموخ 48 نواى 49 هور



مركز ديرمواس

م اسم القرية عدد المنشآت الحكومية والعامة 1 أبوخلقا 2 أسمو العروس 3 البدرمان 4 الحاج قنديل 5 الرحمانية 6 السوالم 7 العمارية الغربية 8 العمارية الشرقية 9 الناصرية 10 بنى حرام 11 بنى سالم 12 بنى عمران 13 تانوف 14 تل بنى عمران 15 جزيرة تل بنى عمران 16 دلجا 17 زعبرة 18 طوخ 19 تل العمارنة الغربى 20 كفر خزام 21 منشأة خزام الغربية 22 منشأة سمهان 23 نزلة البدرمان 24 نزلة الحسايبة 25 نزلة أولاد مرجان 26 نزلة سعيد 27 نزلة عبدالمسيح 28 نزلة محمد سمهان 29 نزلة محمود

مركز العدوة

م اسم القرية عدد المنشآت الحكومية والعامة 1 الباجهور 4 2 البسقلون 11 3 الشيخ مسعود 23 4 العقلية 5 5 القايات 17 6 المسيد 11 7 بان العلم 9 8 برمشا 11 9 بني عامر 13 10 بني وركان 10 11 زاوية برمشا 9 12 سلاقوس 16 13 صفانيه 23 14 عطف حيدر 26 15 كفر المغربي 6 16 كفر عبدالخالق 5 17 كفر مهدي 4 18 مفوز طيبه 3 19 منشأه الأزهري 2 20 منشأة الساوي 6 21 منشأة حلفا 8 22 منشأة عبدالله لملوم 7 23 نزلة رمضان 3 24 قرية 4 (الجهاد) 12 25 قرية 5 (الإقدام) 4 26 قرية 6 (النصر) 8

مركز مغاغة

م اسم القرية عدد المنشآت الحكومية والعامة 1 أبا الوقف 2 أبوبشت 3 أشنين النصاري 4 أطنيه 5 البلاعزتين 6 التحرير 7 الزورة 8 الشيخ زياد 9 العباسية الجديدة 10 الكوم الاخضر 11 برطباط 12 بلهاسه 13 بنى خالد 14 بنى خلف 15 بنى واللمس 16 جزيرة شارونه 17 حميده الجندي 18 دهروط 19 دهمرو 20 دير الجرنوس 21 زاوية الجدامي 22 شارونه 23 شم البصل البحرية 24 شم البصل القبلية 25 طنبدي 26 عباد شارونه 27 قفاده 28 كفر الصالحين البحري 29 كفر المداور 30 كوم الحاصل 31 ملاطيه 32 منشأه لملوم 33 منشأه نيازي 34 ميانه الوقف 35 نزلة احمد يونس 36 نزلةأولاد الشيخ 37 نزلة بلهاسة 38 نزلة بني خلف 39 نزلة دهروط 40 نزلة شيحة 41 قرية 7 (التوفيق)