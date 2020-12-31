شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنقدم حلول تتناسب مع القلق من كورونا لضمان استمرار العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي هام، الخميس الساعة ٣ عصرا، لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية والصفين الاول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.

وقال «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، أن الوزارة ستقدم حزمة من الحلول تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة كورونا للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.