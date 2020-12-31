شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 731 شخصًا ضمن قافلة جامعة سوهاج في قرية الأحايوة شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والإدارة المركزية للبرامج بوزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية «الأحايوة شرق» بدائرة مركز أخميم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- في تصريح مساء الأربعاء- أن القافلة استمرت لمدة يوم واحد، ووقعت الكشوف الطبية على 731 مواطنا من أهالى القرية، ما بين رجال وسيدات وأطفال، وقدمت خدماتها الطبية والعلاجية لهم في تخصصات «الباطنة، والأطفال، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، والجلدية، والعظام، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، ورمد، والأمراض النفسية والعصبية، وغيرها»، حيث ضمت القافلة 15 طبيبا بكلية الطب بجامعة سوهاج، و30 طالبا من أسرة «صحتنا» بالكلية قاموا بتنظيم إجراءات الدخول ومساعدة الأطباء في عمليات الفحص وصرف العلاج، لافتا إلى أنه تم صرف العلاج بالمجان للمرضي، وتم تحويل عدد من الحالات للمستشفى الجامعى لإجراء عمليات جراحية عاجلة لهم.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية الشاملة على مدار يوم كامل، حيث تم التشخيص الطبي اللازم للحالات وصرف العلاج لها بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو عناية فائقة إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أن القافلة تخللها عدد من المحاضرات التوعوية والإرشادية بخطر فيروس «كورونا»، وكيفية تجنب الإصابة وتطبيق الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.