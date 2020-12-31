شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يهنئ المصريين بالعام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، المصريين بحلول العام الجديد ٢٠٢١، وأعياد الميلاد والغطاس والختان وعرس قانا الجليل.
وقال البابا: «أهنئكم ببداية العام الجديد ٢٠٢١ ونصلي أن يعطينا الله عامًا هادئًا ومفرحًا وسعيدًا على الكل ويرفع الجائحة الموجودة في العالم كله ويعطي عودة لحياتنا الطبيعية الهادئة».
وأضاف البابا: «الله يدبر حياتنا كلنا ويعطينا عامًا هادئًا ويحفظ بلادنا وكنيستنا وأهنئكم بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس وعيد الختان وعرس قانا الجليل وبنعمة المسيح نتوقف خلال شهر يناير وكل سنة وأنتم طيبين».
وألقى البابا عظته عبر القنوات الفضائية المسيحية من المقر البابوي بالقاهرة، ودار موضوع العظة حول موضوع حمل عنوان «لا تكن جاهلًا».
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأخير قبل التوقف المقرر لاجتماع الأربعاء خلال شهر يناير.
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