شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عايد تفوز بلقب الفتاة الأكثر تميزًا في الشيخ زويد ورفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت سلوى سالمان عايد، بنت قرية جوز ابو رعد برفح والطالبة بكلية الطب جامعة بورسعيد، بلقب الفتاة الاكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح، وذلك في مسابقة الدكتورة أمل سلامه نصرالله للفتاة الاكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح 2020، الاصدار الرابع، حيث حصلت عايد على بمبلغ مالى قيمته 15 الف جنيه، قيمة الجائزة.

وبحسب بيان لإدارة جائزة الدكتورة امل نصر الله، فإنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم والتي تتمثل في انتشار جائحة كورونا، ومن واقع مسؤوليتنا المجتمعية، قررت ادارة جائزة د. أمل سلامه نصرالله للفتاة الاكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح هذا العام إقامة حفل توزيع الجوائز واختيار الفتاة الاكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح بشكل افتراضى على تطبيق زووم وذلك للمحافظة على التباعد الاجتماعى والامان المجتمعى.

أضافت أن الحفل جري مساء الاربعاء بحضور قيادات العمل المجتمعى والمدنى وتمكين المرأة بشمال سيناء بالاضافة إلى عدد من اساتذة الجامعات من جامعة العريش وجامعة سيناء الخاصة. علاوة على الفتيات المرشحات وعائلاتهم والفتيات الفائزات في الاعوام الماضية.

واعلنت ادارة الجائزة فوز سلوى سالمان عايد بنت قرية جوز ابو رعد برفح والطالبة بكلية الطب جامعة بورسعيد بلقب الفتاة الاكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح وبمبلغ مالى قيمته 15 الف جنيه. بينما حصلت الشيماء مصطفى سليمان بنت مدينة الشيخ زويد والطالبة بكلية الطب جامعة قناة السويس بالمركز الثانى وبمبلغ قيمته 10 الاف جنيه. وفازت ندى عبدالله محمود بنت مدينة الشيخ زويد والطالبة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس على المركز الثالث ومبلغ مالى قيمته 5 الاف جنيه. وحصلت باقى الفتيات وعددهم 13 على شهادات تقدير وحافز مادى بقيمة 1000 جنيه لكل واحدة منهن.

واستضافت الجائزة هذا العام الدكتورة دلال هواش من مملكة الاردن الشقيق للتحدث عن دور المؤسسات الاردنية في تقديم الخدمة المجتمعية للقيادات النسائية. كما قدم الدكتور خالد زايد عضو لجنة تحكيم الجائزة ورقة عمل عن دور المبادرات المجتمعية في تنمية المجتمع السيناوى. بالاضافة إلى كلمة القاها الدكتور عبدالكريم الشاعر رئيس لجنة تحكيم الجائزة وسعيد زايد ممثلا عن فريق عمل الجائزة، والدكتورة حليمة حسين الفائزة باللقب والمركز الاول لعام 2018، بالاضافة لكلمة المهندس احمد فاخر المدير الاقليمى لشركة كونك مى للتعليم واحد رعاة الجائزة الرئيسين.

وكرمت ادارة الجائزة هذا العام المرحوم الاستاذ أحمد أبوصوان لدوره البارز في تعليم الصغار اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. كما قامت ايضا بتكريم حنان احمد بركات لما بذلته من جهد واصرار في استكمال مسيرة تعليمها بعد فترة انقطاع دامت ثلاثون عاما.