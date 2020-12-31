شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مراكز دروس خصوصية وتعقيم سيارات الأجرة في الخصوص (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة مكبرة لغلق السناتر للدروس الخصوصية، حيث تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع بعدد منها وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تجريها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء نادر سعيد، رئيس المدينة، أن الحملات مستمرة على مستوى الـمدينة من أجل سلامة الطلاب وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وتم تحرير محاضر لأصحاب السناتر تمهيدا للعرض على النيابة.

وفى السياق، قام رئيس المدينه بحمله على مواقف سيارات الاجرة وسائقيها وأكد على ضرورة تعقيم السيارات قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة وفي نفس السياق قامت إدارة الإشغالات بمجلس مدينة الخصوص اليوم بشن حملة مسائيه لرفع الإشغالات المتواجدة بدائرة المدينة والمرور على المحلات والمصانع للتنبيه عليهم بالالتزام بمواعيد العمل المحددة من الدولة.

غلق سناتر للدروس الخصوصية بمدينة الخصوص

غلق سناتر للدروس الخصوصية بمدينة الخصوص

غلق سناتر للدروس الخصوصية بمدينة الخصوص

غلق سناتر للدروس الخصوصية بمدينة الخصوص