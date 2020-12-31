شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وطرق تقييم الطلاب وضوابط عقد الامتحانات، والاجراءات التي سيتم اتباعها لحماية الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وكان الألاف من أولياء أمور الطلاب أطلقوا حملة الكترونية لوقف اجراءا امتحانات الفصل الدراسى الأول نتيجة زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس.

وأطلق أولياء الأمور هاشتاج «اوقفوا الدراسة» و«أولادنا في خطر» و«تطبيق الامتحانات الالكترونية» وذلك في محاولة لايجاد بدائل لتقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بدلا من النزول للمدارس خلال ذروة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا.