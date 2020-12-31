شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن تعميم برنامج مودة فى 27 جامعة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر إطلاق منصة برنامج " مودة " الخاص بالتأهيل للزواج وكذلك مواجهة الطلاق المبكر ، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجامعات الحكومية المصرية ال 27 .

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ"الخليج 365" أن البرنامج يستهدف تنظيم فعاليات على مستوى الجامعات وفى حالة استمرار كورونا سيتم تنظيمها من خلال منصة إلكترونية تستهدف التوعية بالطلاق المبكر وأسباب فشل الزواج.

وأشار مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، إلى أن تم الانتهاء من تشكيل اللجنة التنفيذية للبرنامج بوزارة التعليم العالى واعتمادها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت الدكتور طايع عبد اللطيف إلى استمرار فعاليات الندوات التى يتم تنظيمها بالجامعات بشأن تعزيز الوعى ورفع الانتماء لدى الطلاب مع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.