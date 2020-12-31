شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المحطات النووية" يتوقع صدور إذن قبول الإنشاء لمحطة الضبعة منتصف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة منتصف 2021، موكداً أنه يجرى حالياً تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع ليجرى إصدار إذن الإنشاء الذى يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية. وأكد الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جرى التقديم لاستخراج إذن قبول الإنشاء فى 10 مارس 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، مؤكداً أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هى الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

وأوضح الوكيلـ أن عمل المقاولين في موقع الضبعة لا علاقة لها ببدء إنشاء المفاعلات، موضحا أن عمل المقاولين يستهدف أعمال التسوية وأعمال المباني الإدارية والمباني المساعدة فقط وليس له علاقة بصدور بإذن الإنشاء.

وقال الوكيل، أن الهيئة فى انتظار الحصول على إذن قبول الإنشاء للبدء فى إنشاء المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة من خلال تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، موضحا أنه تم إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة به، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.