شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى يوضح حكم سب عام 2020 ويكشف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ردا على تساؤل الإعلامى رامى رضوان، حول سب عام 2020، وأى يوم أخر، إنه "حرام" وورد فيه حديث صحيح مشهور "لا تسبوا الدهر"، موضحا أن شُرّاح الحديث قالوا أن الإنسان ينسب الأمور المستثقلة عنده للزمن، والزمن ظرف ووعاء خلقه الله وخلق فيه الأحداث.

وأشار، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، إلى الزمن ليس فاعلا أو خالقا وليس مؤثرا، أما الفاعل والموجد هو الحق جل جلاله، مردفا: "أنت تنسب للزمن ما لم يفعله وهى وصفة الخلق، وهى صفة الله، وكأنك تتهم على الفاعل المختار الذى لا خالق سواه".