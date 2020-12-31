شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى يوضح حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. "من تمام الإنسانية والذوق الرفيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنه يجوز الاحتفال بعيد الميلاد ويجوز تهنئة الأخوة الأقباط، والإطالة في مناقشة المحرمين يطول فيه الجدل والكلام، مؤكدا أن الاحتفال هو احتفال بعيد ميلاد المسيح وعظمه الله، ولا يكمل إيمان مسلم إلا إذا كمل إيمانه بسيدنا عيسى مثل إيمانه بسيدنا محمد، واليوم الذى ولد فيه سيدنا عيسى يوم عظيم. وأوضح، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أننا نفرح جميعا بميلاد سيدنا عيسى، وأنه مجرد الخوض في النقاش حول جواز الاحتفال والتهنئة تحريم الاحتفال وتهنئة غير المسلمين لا يليق، مشددا على أن التهنئة من تمام الإنسانية ومقتضى الذوق الرفيع، مردفا: "أتوجه لكل شقيق مسيحى بالتهنئة بعيد ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إلى أن سب الدهر حرام، وورد ذلك في حديث صحيح، الزمن ليس فاعلا أو خالقا ولكن الفاعل والخالق هو الحق جل جلاله. من جانب أخر، تزينت عدة مناطق بالقاهرة بزينة عيد الميلاد وأشجار الكريسماس احتفالا بعيد الميلاد وعيد رأس السنة، وارتدى البعض ملابس بابا نويل بأحد الميادين بجوار الهدايا، وزينت شجرة عيد الميلاد منطقة الكوربة بمصر الجديدة، شرق القاهرة، إهداء من إحدى الجمعيات الأهلية بمصر الجديدة، حيث شارك السكان فى تزيين العمارات بمناسبة أعياد الميلاد، كما شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، سكان المنطقة أثناء تزين الشوارع والتهنئة بأعياد الميلاد، كما التقطوا صورا تذكارية مع المارة أمام شجرة الكريسماس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة فى الأفراح، و أن تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفى حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.