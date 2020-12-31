شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تأجيل امتحانات "النقل" لأى طالب تثبت إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وتابع نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يمكن للمديريات أن تعقد امتحانات النقل على مراحل لجزء من الطلاب فقط فى كل مرحلة أو تعقد الامتحانات صباحا ومساءً للتمكن من الحفاظ على التباعد المكانى بين الطلاب، أما بالنسبة للطالب الذى تأكدت إصابته بكورونا فسيتم التنبيه على المديريات بضرورة تأجيل الامتحان له وعمل ملحق لما فاته من امتحانات وإعادة امتحانه بعد شفائه".
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نفى ما تداوله البعض بشأن إلغاء أجزاء من مناهج الفصل الدراسى الأول لطلاب المدارس فى مادة اللغة العربية للصفوف من الرابع حتى الثانى الإعدادي.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .
وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات .