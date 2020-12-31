التعليم: تأجيل امتحانات "النقل" لأى طالب تثبت إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن المديريات التعليمية هى المسئولة عن عقد امتحانات النقل للطلاب فى المدارس الفنية، وقطاع التعليم الفنى مسئول عن عقد امتحانات الدبلومات، موضحا أن تعليمات الوزارة إلى المديريات فى امتحانات الفصل الدراسى الأول هى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ من تعقيم وقياس يومى للحرارة للطلاب والمعلمين وضرورة لبس الكمامة للجميع وتوفر الكحول، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى بوجود متر على الأقل بين كل طالبين عند عقد الامتحانات.

وتابع نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يمكن للمديريات أن تعقد امتحانات النقل على مراحل لجزء من الطلاب فقط فى كل مرحلة أو تعقد الامتحانات صباحا ومساءً للتمكن من الحفاظ على التباعد المكانى بين الطلاب، أما بالنسبة للطالب الذى تأكدت إصابته بكورونا فسيتم التنبيه على المديريات بضرورة تأجيل الامتحان له وعمل ملحق لما فاته من امتحانات وإعادة امتحانه بعد شفائه".