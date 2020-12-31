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التعليم: تأجيل امتحانات "النقل" لأى طالب تثبت إصابته بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن المديريات التعليمية هى المسئولة عن عقد امتحانات النقل للطلاب فى المدارس الفنية، وقطاع التعليم الفنى مسئول عن عقد امتحانات الدبلومات، موضحا أن تعليمات الوزارة إلى المديريات فى امتحانات الفصل الدراسى الأول هى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ من تعقيم وقياس يومى للحرارة للطلاب والمعلمين وضرورة لبس الكمامة للجميع وتوفر الكحول، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى بوجود متر على الأقل بين كل طالبين عند عقد الامتحانات.

وتابع نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يمكن للمديريات أن تعقد امتحانات النقل على مراحل لجزء من الطلاب فقط فى كل مرحلة أو تعقد الامتحانات صباحا ومساءً للتمكن من الحفاظ على التباعد المكانى بين الطلاب، أما بالنسبة للطالب الذى تأكدت إصابته بكورونا فسيتم التنبيه على المديريات بضرورة تأجيل الامتحان له وعمل ملحق لما فاته من امتحانات وإعادة امتحانه بعد شفائه".

 

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نفى ما تداوله البعض بشأن إلغاء أجزاء من مناهج الفصل الدراسى الأول لطلاب المدارس فى مادة اللغة العربية للصفوف من الرابع حتى الثانى الإعدادي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه يتم تعقيم المدارس بصفة مستمرة وتوفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدى باستمرار للحفاظ على الطلاب من كورونا .

وأوضحت الوزارة أنه يتم التأكيد على سرية الامتحان والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الاعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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