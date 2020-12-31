شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: مبادرة للمواهب العربية والسعودية فى كرة القدم بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى، أنه بصدد إطلاق مبادرة للمواهب العربية والسعودية فى كرة القدم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المستشار تركى آل الشيخ فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على انستجرام: "أتمنى سنة سعيدة على كل السعوديين والسعوديات فى مملكتنا الحبيبة وكل العرب وكل المسلمين في جميع أنحاء العالم.. وفى مبادرة أعلن عنها للمواهب العربية والسعودية بالأخص في كرة القدم.. استضافة أكبر عدد ممكن من المواهب العربية والسعودية بعد جائحة كورونا".



المستشار تركى آل الشيخ

وفى وقت سابق، نشر المستشار تركى ال الشيخ، مالك نادى ألميريا الأسبانى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلاً: أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوى صفحاته معلناً بداية عام جديد، فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح والعقل والفرح والاحترام.

كما لبى رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رغبة أحد مشجعى نادي الزمالك، بالسماح لنجله بالتواجد في اختبارات نادي ألميريا الإسبانى فى الفترة القادمة، حيث قام بنشر مقطع فيديو استقبله من والد الطفل يستعرض فيه نجله مهاراته بالكرة.

ونشر تركي آل شيخ رسالة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وأرفق معها مقطع الفيديو الذى يتضمن مهارات الطفل، وقال فيها : "بعث لي والدك مقطع الفيديو لك وصور من تمارينك ادعوك ووالدك بعد زوال جائحة كورونا لخوض اختبارات ناشئي نادي الميريا إذا نجحت في الاختبارات سأتبنى موهبتك شخصيًا.. بالتوفيق .. هدفي دعم اي موهبه عربيه واكثر مايسعدني نجاح اي شخص اقدم له الدعم لان نجاحه من نجاحي ... احب النجاح اكثر من حبي لنفسي".



تركى آل الشيخ في بث مباشر