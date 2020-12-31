تأجيل افتتاحات وخطط بديلة.. الثقافة تناقش خطط المرحلة القادمة في ظل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، برؤساء الهيئات والقطاعات وذلك بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

يهدف الاجتماع لمناقشة خطة عمل الوزارة وأجندة الفعاليات خلال الفترة المرحلية الحالية، ومتابعة خطة سير العمل في ظل مستجدات جائحة كورونا، فضلاً عن وضع رؤى وخطط وبرامج مستقبلية أساسية تساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الثقافة، بما يتوافق مع تحقيق أهداف الدولة.

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة التشديد على تكثيف الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها داخل القطاعات والمسارح ودور العرض وجميع المواقع والمنشآت الثقافية والفنية، مع أهمية متابعة توفير التدابير الوقائية بداخلها كأدوات التعقيم، والنظافة، وإلزام الجميع باتباعها سواء كانوا من الجمهور أو مقدمي الخدمة الثقافية.

كما وجهت بضرورة تأجيل وإرجاء كافة الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات الكبرى بالوزارة خاصة التي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا ومنها ارجاء سمبوزيوم أسوان الدولي والذي كان مقرر إقامته خلال الفترة من 19 يناير حتى 10 مارس 2021، وإقامة ختام مهرجان القومي للمسرح بدون حضور جماهيري، مع الاكتفاء بمراسم تسليم الجوائز وتأجيل افتتاح مبنى المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.

ووجهت أيضا بضرورة التنسيق والتعاون بين القطاعات بشأن تقديم فعاليات تتوافق مع المتطلبات الراهنة، وضرورة وضع خارطة برامجية للمواعيد والأنشطة بالقطاعات متضمنة خطة أولى وخطة بديلة تحسباً لتحديات كورونا المتوقعة.

وحثت القطاعات على أهمية وضع الخطط البرامجية للأنشطة الخاصة بها للمرحلة القادمة 2021، مع مراعاة وضع وتنفيذ أساليب إبداعية مبتكرة أسوة بالمبادرات التي نجحت مؤخراً في تحقيق المردود الثقافي والفني الكبير، كما طالبت بتقديم استراتيجيات كل قطاع بما يتسق مع محاور عمل وزارة الثقافة والمرتبطة ببرنامج الحكومة بما يحقق أهداف التنمية المرجوة.

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتورة سعاد شوقي رئيس قطاع العلاقات الثفافية الخارجية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ياسر صادق رئيس رئيس المركز القومي للمسرح، والكاتب محمد عبدالحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.​