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الجيزة: حملة مسائية تسفر عن غلق مركزين للدروس الخصوصية بالطالبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شنت أجهزة حي الطالبية بمحافظة الجيزة حملة مسائية على مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لقرارات الحكومة بإغلاق تلك المراكز وتطبيق إجراءات مواجهة .

شملت الحملة، بحسب بيان للمحافظة، غلق سنتر العراقي بشارع أبوالفدا من شارع الهرم وستنر بين الجناين شارع عبداللطيف عبدالفتاح من العريش وتم إيداع الإشغالات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مراكز الدروس الخصوصية والتصدي لانتشارها. ​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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