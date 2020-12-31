شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب العاملين لبدء تشغيل المركز التكنولوجي في القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة التخطيط، في تشغيل المركز التكنولوجى بمدينة القناطر الخيرية خلال أيام.
وقام العميد ضياء محمد الشريف، والعميد أحمد محمد طعيمة، مديرى مشروعات المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، تفقد المركز التكنولوجى بالقناطر الخيرية، للوقوف على آخر التطورات للاستعداد لبدء التدريب للعاملين وإطلاق التشغيل التجريبى للمركز.
تم خلال الزيارة الاجتماع بمديري الإدارات بمجلس المدينة لمناقشة خطة العمل بالمركز خلال المرحلة المقبلة، حيث يعد تشغيل المركز خطوة نحو التحول الرقمى لتسهيل سبل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
رافق مسؤولي وزارة التخطيط خلال الجوله محمد علام نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وولاء كشك مدير المركز التكنولوجى، وناهد جمال مدير المكتب الفنى.
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