شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يقود حملة للتفتيش على 18 منشأة صناعية بعزبة الصعايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة على المصانع والورش بمنطقة عزبة الصعايدة بشبرا الخيمة، يرافقه اللواء مجدي عناني رئيس المدينة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئس حي شرق، للتأكد من صحة التراخيص واتباع الاشتراطات البيئية.

تم مراجعة التراخيص لعدد 18 منشأة صناعية تتمثل في مجموعة من المصانع والورش والمخازن، للتأكد من صحة التراخيص واتباع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحماية المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء بتطبيق الغرامات الفورية أو تحرير محاضر بالمخالفات أو الغلق الكلي.

وخلال الحملة تم ضبط مصنع ملابس جاهزة يقوم بتصنيع مهمات الوقاية الشخصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق المصنع لقيامه بتصنيع مهمات وقاية شخصية دون الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة من الجهات المختصة.

كما تم ضبط مصنع يقوم بتعبئة اسطوانات الأكسجين الصناعي وتوريدها إلى المنشآت الصحية بالمخالفة، وتم التحفظ على الأسطوانات المعبأة لعرضها على جهات الاختصاص وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم التشديد خلال الحملة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراء التطهير بصورة دورية حفاظا على سلامة وصحة العاملين.