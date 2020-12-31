شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أبراج تكشف عن «توقعات 2021» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت جنا عطايا، خبيرة أبراج، إن أصحاب برج الثور من السيدات «هيتجوز»، محذرة من أشخاص تمثل عليهم وتتملقهم.

ووجهت «عطايا» حديثها خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، لأصحاب برج السرطان قائلة: «فلوسك هترجعلك واحترس من الأقارب»، مشيرة إلى أن «أصحاب برج الجوزاء ستعود إليهم حقوقهم في 2021».

وأضافت لأصحاب برج العذراء: «ينتظركم زواج جديد وزيادة مالية» وحذرت أصحاب برج العذراء من مرض قد يصيبهم خلال 2021.

ووجهت نصيحة إلى أصحاب برج العقرب قائلة «بلاش تبصوا لورا، الجاي أحسن»، مردفة: «5 رقم العوض لأصحابه خلال 2021».

وأوضحت أن «اسم وسام سيعاني كوارث عاطفية خلال الفترة المقبلة، معلقة «أصحاب اسم وسام يحسنوا الاختيار الفترة الجاية»، مشيرة إلى أن اسم «زيادة» دائما يتمتع بكرم ربنا.

واضافت :«برج الدلو ظروفه ستتحسن في 2021 وهتشتري عقارات كتير، وبرج الدلو من الأبراج سعيدة الحظ خلال 2021»، متوقعة أن «عدد كبير من أصحاب الأبراج سيتزوجون خلال العام المقبل 2021».

وزفت جنا بشرى لأصحاب برج القوس من أن «الدورة السلبية التي عاشوها خلال العام الماضي انتهت و«سيحصلون على أموال كثيرة جدا»، مشيرة إلى أن أصحاب برج الحمل «هيستحموا بماء الورد» تعويضا عما عانوه خلال 2020، وسيحدث لهم أمور إيجابية.

وحذرت أصحاب برج الثور من شخصيات تمثل عليهم وتتملقهم، متابعة أنه رغم ذلك سيكون من الأبراج السعيدة: «الستات هتتجوز»، مشيرة إلى أن «برج الجوزاء والقوس سيشهدان خلال 2021 رجوع حقوقهم إليهم».

ولفتت إلى أن «أصحاب برج السرطان ستعاد إليهم أموالهم لكنها ستكون على غير رضا أصحابها، محذرة أصحاب برج السرطان من الأقارب»، بينما توقعت أن برج الأسد «ستطلبه السيدات للزواج بسبب حسن سمعته ورُقيّه«، حسبما ذكرت جانا عطايا.

وتابعت أن «حظوظ برج الدلو ستتحسن، ومن الممكن أن يدخل في مجال العقارات»، مشيرة إلى أن «الميزان لديه سمعة طيبة وذكاء وهيتجوز، وبرج الحوت من الأبراج الهينة».