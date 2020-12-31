شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مصر تتزين لاستقبال 2021 بأشجار أعياد الميلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزينت محطة مصر برمسيس لاستقبال 2021 وأشجار أعياد الميلاد التى تم وضعها فى المحطة وساحتها مع إضاءة أنوار الزينة. وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد: "محطة القاهرة تستقبل العام الميلادى 2021 جعله الله عاما سعيدا على المصريين وحفظ بلدنا من الوباء إن شاء الله وباسم جميع العاملين بسكك حديد مصر نهنئ الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وجميع الشعب المصرى بأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد وكل عام وأنتم بصحة وسعادة".

وواصلت هيئة السكك الحديدية أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على العاملين ارتداء الكمامات، مع التأكيد على الركاب ارتداء الكمامات خلال دخولهم للمحطات.

وكانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.