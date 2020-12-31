شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصرى ببريطانيا: لقاح أكسفورد أثبت فاعليته بنسبة 70% وسيغير التعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المشتت الطبيب الجراح بالمستشفى الملكى فى لندن، إن لقاح أكسفورد يمكن تخزينه فى ثلاجة عادية أو حقيبة ثلج، مضيفا أن اللقاح يشكل لبريطانيا انفراجة فى أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاح أكسفورد أثبت فاعليته بنسبة 70%، وآمن، وسيغير التعامل مع فيروس كورونا على مستوى العالم، ويتفوق على لقاح فايزر بأنة سهل نقله وتخزينه، مضيفا أن لقاح اكسفورد ثمنه أرخص من لقاح فايزر، وبريطانيا تمتلك 4 ملايين جرعة من لقاح أكسفورد، والجرعة الواحدة من اللقاح تؤدى إلى الحماية بنسبة 70%.

وتابع أن الحكومة البريطانية تعاقدت مع شركة استرازينيكا على شراء 100 مليون جرعة، مؤكدا أنه يتم تدريب عدد كبير من المدرسين، وكل المتطوعين فى بريطانيا على إعطاء لقاح كورونا، وبريطانيا لن تستغنى عن لقاح فايزر، بالإضافة أنه ينصح باستخدام أى لقاح متوفر ضد كورونا.

وأوضح أن هناك 6 حالات وفاة بعد تناول لقاح فايزر، بالإضاف إلى أن هناك أشخاص توفوا إثر تعاطيهم لقاح وهمى.