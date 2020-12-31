شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم لمسابقة مجلة نور للأطفال "المسيحية فى الإسلام" لـ 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مجلة "نور"، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مسابقة بمناسبة قرب احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، تتضمن فكرة المسابقة 4 أسئلة، بشأن أخلاق السيد المسيح ومكانة السيدة مريم وحقوق السيد المسيح، ومعاملة النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- لأتباع المسيحية، كما ذُكرت فى القرآن.

وتتطلب المسابقة من الطفل البحث المعمق فى آيات القرآن للإجابة عليها بما يساعده على تدبر القرآن الكريم، والـتأكيد على أهمية احترام المسيحية والأديان السماوية الأخرى، على ألا تزيد الإجابة عن 15 صفحة، وتستهدف المجلة السن بين 13 إلى 18 عاما للمسلمين والمسيحيين.

وتهدف المسابقة إلى توعية أطفال المسلمين بمكانة السيد المسيح، ورسالة إلى الأقباط تدل الوحدة والتسامح، وللتأكيد على دور الأزهر الشريف فى غرس الأفكار الصحيحة فى الأجيال الصغيرة النابعة من وسطية الدين الإسلامى الحنيف الذى يدعوا الى المواطنة والمساواة والعدل.

وتم مد المسابقة إلى 7 يناير 2021 ويتم إرسال الأبحاث بالشكل المطلوب على البريد الإلكترونى للمجلة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بعد تقيم الأبحاث من قبل لجنة التحكيم.