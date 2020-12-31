شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى توجه رسالة عاجلة للفنانة يسرا اللوزى بعد تنمر شاب على ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ما تعرضت له الفنانة يسرا اللوزى كونها والدة إحدى الفتيات من الصم وضعاف السمع، وقيام أحد المتابعين بالإساءة إليها وبإعاقة ابنتها والتنمر عليها .

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة للفنانة يسرا اللوزى، قائلة:" الأم العظيمة يسرا اللوزى الفنانة المحترمة .. حبيبتى نفخر بك وبأمهات أبطال ساعدوا ويساعدوا أبنائهم وبناتهم، لتحدى صعاب ولكن الأجمل والأعظم هو قلبك وقلوبهم المليئة بالحماس والحب والتضحية والبهجة والأمل والإيجابية والأهم كمان الأخلاق اللى بتنقلوها لأولادهم وبناتكم بنحبك ويا رب إن شاء الله تشوفى نجاحات بنوتك".

وتابعت الدكتورة مايا مرسى: "ولا أسفة على شاب أو حساب اليكترونى يتنمر أو يهين أو يتريق.. أنت تهين نفسك وأسرتك ومن حولك قبل أن تهين الآخرين حسابك الاليكترونى سلاح بين يديك إما أن تستخدمه بأمانه أو تغتال به نفسا أو تجرح به أسرة.. أيها الشاب المجتمع يلفظك حتى لو حولك من يصفقون لك".



