شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشيد بقرار المحكمة فصل موظف استغل وظيفته خلال حكم الإخوان لتعيين العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حسن عبد القوى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن حكم الإدارية العليا بفصل إمام استغل وظيفته أيام الجماعة المحظورة فى تعيين العمالة يؤكد أهمية مسلك الأوقاف فى قصر التعيين على نظام الإعلان لا غير.

ولفتت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد فى ديروط بأسيوط، استغل وظيفته للحصول على أموال المواطنين لتعيينهم فى الأوقاف ومقابل ضم المساجد للوزارة وحكم بحبسه فى أبريل 2013 فى القضية رقم 3737 لسنة 2013ج ديروط وجماعة الإخوان الإرهابية أحرقت القضية ومحكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيه 2013م .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن أنه تم الدفع بـ 13 قيادة نسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد بالأوقاف منهن (4) وكيلات وزارة، فى إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن القيادات النسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد لوزارة الأوقاف هن:

1. المهندسة نهاد محمد سامى حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

2. رندا صلاح محمود دسوقى لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

3. المهندسة ليلى عطا الله محمود عثمان وكيل الوزارة للشئون الهندسية بهيئة الأوقاف المصرية.

4. رانيا محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية.

5. الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية.

6. سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

7. نسرين محمد خليل التباع – لتسيير أعمال وظيفة مدير عام التطوير المؤسسى.

8. المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفنى.

9. الدكتورة منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .

10. سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى.

11. روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك .

12. هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات.

13. غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.