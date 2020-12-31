أحمد المسلماني عضواً بمجلس جامعة طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي قراراً بتعيين الكاتب السياسي أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية عضواً بمجلس الجامعة.

تأسست جامعة طنطا عام 1972 كخامس جامعة مصرية. تضم 14 كلية في مقدمتها الطب والهندسة كما تضم أكثر من 30 وحدة ذات طابع خاص. وفي نوفمبر 2019 تولي الدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة منصب رئيس الجامعة.

يذكر أن المسلماني قد تخرج في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وله العديد من المؤلفات البارزة من بينها : مصر الكبري ، والحداثة والسياسة ، والجهاد ضد الجهاد ، والهندسة السياسية ، وأمة في خطر .

كما قام بتحرير وتقديم كتاب عصر العلم تأليف الدكتور أحمد زويل تقديم الأستاذ نجيب محفوظ ، وهو الكتاب الوحيد الذي يضم الحائزين المصريين لجائزة نوبل .