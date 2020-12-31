شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة اختبار 71 محفظا ومحفظة متطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء، نتيجة اختبار 71 محفظا ومحفظة متطوعين (المجموعة الثالثة عشر) تابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، ليكون إجمالى من تم إجازتهم حتى تاريخه 2186 محفظًا ومحفظة، فى إطار التنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه يجرى إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:

1. نور أحمد محمود أحمد

قنا

2. عبد الناصر فهمى مناع محمد

قنا

3. محمد عتريس أحمد الأمين

قنا

4. إسماعيل محمود محمد محمد

قنا

5. عبد الكريم أحمد عبد الكريم أحمد

قنا

6. عمرو سعد محمود محمد

قنا

7. محمد الطيب خليفة سعيد

قنا

8. رجاء سعيد أحمد فراج

قنا

9. منال عبد العاطى عبد مناف أحمد

قنا

10. على أبو الحسن على عبد الله

قنا

11. أبو الحجاج يوسف خلف أحمد

قنا

12. محمود على محمد دياب

قنا

13. عبد الخالق محمد فرج خير خضاري

قنا

14. أحمد حسن على سواكن

قنا

15. جابر مصطفى جابر عبد القادر

قنا

16. هند عبد القوى مصطفى جاد الكريم

قنا

17. أحمد مسعود حسين علي

قنا

18. محمود سعد الدين أحمد حميدة

قنا

19. شريف إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم

قنا

20. حنان محمد على بخيت

قنا

21. دعاء أحمد عمر عبد العزيز

قنا

22. ثناء محمد ذاكر محمد

قنا

23. أمل ربيع أحمد حسين

قنا

24. حنان عاطف فرغلى أبو العلا

قنا

25. أسماء عبد الفتاح عبد الحميد أحمد

قنا

26. دينا شعبان أحمد حمادة

قنا

27. تيسير عبد العاطى شقيفى بكري

قنا

28. مصطفى محمد عبد الرحيم محمود

قنا

29. أسماء عبد الستار محمد الأمير

قنا

30. نعمة حسين على حسين

قنا

31. جمالات أحمد الصغير أحمد

قنا

32. شيماء رجب أحمد محمد

قنا

33. الدسوقى حسن زيدان أحمد

قنا

34. حمدى محمود الطاهر سعيد

قنا

35. منال فتحى عبد الحميد حسن

قنا

36. شهيرة عبد المالك عطالله عبد الوارث

قنا

37. سناء صفوت على عبد الرحيم

قنا

38. صابرة أحمد محمد عبدالله

قنا

39. رضه محمود عسران بصري

قنا

40. أحمد شوقى أحمد ثابت

قنا

41. حامد سعد عباس خليل

قنا

42. سناء حمدى على حسين

قنا

43. مسعود يوسف سليمان علي

قنا

44.

جبريل برعى على حفني

قنا

45.

الزهراء أحمد عبادى سليم

قنا

46.

هناء كمال محمد محمود

قنا

47.

أحمد محمود محمد محمد

قنا

48.

أحمد محمد أحمد عبد الرحيم

قنا

49.

ناهد مسامح محمد وزيري

قنا

50.

منار حسان أحمد دردير

قنا

51.

ياسمين عبد الفتاح عبد اللاه صبرة

قنا

52.

خالد أحمد عبده على

قنا

53.

عبدالله إبراهيم أحمد إبراهيم

قنا

54.

محمد أحمد بسطاوى أحمد

قنا

55.

شيماء محمد إبراهيم موسى

قنا

56.

نهى البس محمود عبد اللطيف

قنا

57.

إبراهيم سعيد محمود إسماعيل

قنا

58.

أحمد مصطفى أحمد خليل

قنا

59.

سحر محمد قناوى محمد

قنا

60.

خديجة حمدى أبو المجد

قنا

61.

سميرة أحمد محمود عيسى

قنا

62.

وردة محمد حسين محمد

قنا

63.

هناء فتحى عبد الحميد حسن

قنا

64.

محمد عبد الصبور محمد محمود

قنا

65.

أحمد حسين محمد حسين

قنا

66.

محمود عبد الحليم الصغير محمد

قنا

67.

سالم محمد سالم فرج

قنا

68.

علاء عبد الرحيم حسين محمود

قنا

69.

أحمد دندراوى أحمد سباق

قنا

70. محمود شحاتة مآذن محمود

قنا

71. معتز على محمد حسين

قنا