شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: سداد 425 مليون جنيه لمقدمى الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إن 3.5 مليون مواطن تم تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفا أن مصر لديها خطوات استباقية لتحسين النظام الطبى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن 30 ألف عملية جراحية بمختلف المستويات تم إجرائها على منظومة التأمين الصحى، لافا إلى أن المواطن يدفع 300 جنيه فقط فى عملية تكلفتها 600 ألف جنيه والدولة تتحمل الفرق، مؤكدا أن الدولة مستمرة فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى بالرغم من جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بمشروع التأمين الصحى الشامل.

وتابع أن المنظومة تكافلية تضمن الخدمة الجيدة لكل المصريين، مؤكدا أنه تم سداد 425 مليون جنيه لمقدمى الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، مؤكدا أنه يتم عمل سجل صحى لكل أسرة مشتركة، ويحصل على الخدمة مقابل الاشتراك.

وأوضح أن التأمين الصحى الشامل قريب من التأمين الصحى ببريطانيا مع بعض الاختلافات البسيطة.