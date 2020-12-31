شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم قانون لتمكين المسنين قريبا لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، إن الوزارة تعد استراتيجية للمسنين، حيث تم إدخال المسنين ضمن منظومة التأمين الصحى، وتم مراعاة مؤسسات رعاية المسنين بشكل كامل وتعقيمها وتوفير كافة أشكال الحماية، كما تم إرسال الأدوية للمسنين فى دور الرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال حوارها مع برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، سنقدم قانون لتمكين المسنين عن قريب لمجلس الوزراء، وسيتم مناقشته بمجلس النواب خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت نيفين القباج، أنه تم تقديم كافة أشكال الخدمات لمبادرة كبار بلا مأوى، متابعة: لدينا مباردة 27 وحدة تضامن داخل جامعات مصر لاحتواء الشباب ومشاركته في قضايا التنمية وتقديم الدعم له لمواكبة مسيرة التنمية، بجانب الاهتمام بتدشين مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة ستهتم خلال العام المقبل بالمناطق الحدودية وتقديم كافة أشكال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى لهم، موضحة أنه يتم ميكنة منظومة الجمعيات الأهلية.