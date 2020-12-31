شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يستجيب لليوم السابع ويوفر مشروعا لفادية رفيقة القطط بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة لما نشره ”الخليج 365” لقصة فتاة تحت عنوان "هجرها البشر.. ورافقتها القطط.. المرض ينهش جسد فادية"، أكد المجلس القومى للمرأة أنه تم الاستجابة لهذه الفتاة التى تبلغ من العمر 35 عاما تقطن بشبرا الخيمة وهى معاقة وتعيش بمفردها، حيث سيتم توفير مشروع يتلائم مع حالتها الصحية.

وتابع المجلس فى بيان اليوم:"تبين أنه نتيجة إصابتها بمرض السكرى تسبب فى غرغرينا بالقدم محدثا لها إعاقة واضطراب حركى بالإضافة لضعف السمع وتعيش بمفردها بمسكن غير آدمى حيث توفى والديها وشقيقها ولم يتواجد سوى شقيق واحد يصعب عليه التردد عليها باستمرار ولا يوجد أحد يرعاها سوى أحد الجيران والذى أفاد بأنها لديها مهارات يدوية فى صنع أشكال بالجبس وزخارف ومنقوشات وتقوم بتسويقها عبر الإنترنت وتحتاج الى توفير دار رعاية متخصصة ملائمة لحالتها الصحية"

واستطرد: "على الفور قامت رئيسة المجلس القومى للمرأة د.مايا مرسى بتكليف فريق عمل لتقديم كافة سبل الدعم المتاح للفتاة، وتوجه أعضاء القومى للمرأة بمحافظة القليوبية ومبادرة أطفال وكبار بلا مأوى إلى منزل الفتاة لتقديم ما يلزم وتلبية احتياجاتها بشكل يضمن إنسانيتها ولكن تبين قيام أهل الخير بنقلها إلى المستشفى على إثر إصابتها بغيبوبة السكر وبعد تماثلها للشفاء وعودتها الى منزلها طالبت بنقلها إلى دار رعاية متخصصة لتلقى الرعاية المناسبة وهو الدور الذى قامت به إحدى المؤسسات كأحد شركاء النجاح لرعايتها صحيا وإدماجها بجو الأسرة التى تفتقده منذ الصغر، بالإضافة إلى قيام المجلس القومى للمرأة بتوفير مشروع ملائم لحالتها الصحية يتضمن كافة أعمالها اليدوية والفنية لتمكينها ومد يد العون لها بشكل يضمن ويصون انسانيتها .

وأكد المجلس القومى للمرأة، أنه بالفعل تم نقلها للفحص الطبى الذى وضح بوجود تدهور ملاحظ لحالتها الصحية مما يستوجب بعض التدخلات الطبية الناجزة منها واللاحقة، وجار متابعة الفتاة من خلال تضافر جهود الدولة من خلال تعاون مؤسساتها المختلفة لتقديم خدمات متكاملة نحو مواطنيها لضمان حياة كريمة لأبنائها.