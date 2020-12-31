شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: قدمنا أكثر من 8 مليارات لدعم الصناعة ومنتجنا من السيراميك يضاهى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن التوقع بأن مصر تتخطى 25 مليار دولار فى صادرات السلع غير البترولية، إن طموحنا أكثر من ذلك بكثير والرقم قد يكون مقبولا فى ظل سنة صعبة مليئة بالتحديات وخاصة عندما نتحدث عن التصدير.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن الحكومة قدمت أكثر من 8 مليارات و400 مليون جنيه لدعم الصناعة خلال عام 2020، من متأخرات كانت فى سنوات سابقة، مؤكدة أنه تم إطلاق مبادرة لصرف المتأخرات بنسبة تصل لـ 15% لتحفيز المصانع لزيادة قدراتها الإنتاجية.

وذكرت أنه فى ظل ظروف كورونا هناك أشياء كثيرة حدث لها إغلاق، وهناك أصحاب شركات ومصانع أنتجوا ولم يستطيعوا تكملة العملية التصديرية لنهايتها، موضحة أنه رغم كورونا كنا حريصين أن العملية الإنتاجية تكون مستمرة.

وأكدت أنه يتم الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وهناك نوع من المواءمة، موضحة أنه للوصول لمعدلات تصدير عالية لا بد من صناعة جيدة، كما أنه لا بد من الإنتاج بتكلفة مقبولة ليكون مناسبا.

وتابعت: "نتبع الإجراءات الاحترازية في عمليات التجارة والتصدير ونسعى لتحقيق المزيد من المخزون الاستراتيجي"، مضيفة أنه تقرر منع استيراد السيراميك لأن مصر تصنع بأعلى معدلات الجودة، وشددت على أن منتجنا المصرى من السيراميك يضاهى أسبانيا وإيطاليا وبأسعار منخفضة.