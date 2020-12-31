شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: مبادرة بداية ديجيتال تفتح مجالات عديدة بسوق العمل الإلكترونى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مبادرة مصر تستطيع بالصناعة، هى انعكاس لاهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، موضحة أن المركبات الذكية وصناعات الغزل والنسيج أبرز توصيات مصر تستطيع بالصناعة .

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حوارها من قناة إكسترا نيوز: أطلقنا أول أطلس شمسى لمصر، لافتة إلى أن مبادرة مراكب النجاة تعكس مدى الفرص التى تمنحها الدولة للشباب.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: أطلقنا مبادرة "بداية ديجيتال"، لفتح المجال في سوق العمل الإلكترونى، موضحة أن شباب الجامعات لهم دور كبير جدا للغاية.. وتم استخدامهم كسفراء للدولة المصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة: "لأول مرة على أرض مصر يوجد مركز ألمانى لشرح احتياجات العمل بألمانيا، متابعة: "نعد استراتيجية للتعامل مع شريحة الدارسين في الخارج الفترة المقبلة، ولا نبنى مبانى فقط بل نعمل على بناء الإنسان وفق استراتيجية القيادة السياسية".

وقالت نبيلة مكرم: نعمل على تصحيح الصورة السلبية والكاذبة عن الدولة المصرية فى الخارج، مستطردة: أبناؤنا فى الخارج لابد أن يرتبطوا بالوطن.