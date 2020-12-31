شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنفى منشور منسوب لها يحذر من الذهاب للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، ما تم تداوله عن منشور منسوب لوزارة الصحة بشأن تحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو أي مرض أخر.



وزارة الصحــة

اضافت عبر صفحتها الرسمية على تويتر:" تداول منشور يحذر المواطنين من الذهاب للمستشفيات في حال الشعور بأعراض كورونا أو أي مرض أخر، كما يتداول رقم غير صحيح للدعم الفني".

أكدت الوزارة ان المنشور المتداول غير صحيح، ان جميع المستشفيات متأهبة لاستقبال المرضى سواء مرضى فيروس كورونا أو غيرهم وأن رقم التواصل مع الوزارة هو 105.

على جانب اخر، قالت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و 7520 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.