شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تطبيق إلكترونى للأطفال المفقودين أول العام ولائحة تنظيم العمل الأهلى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين قباج، إنه تم تقديم الدعم لـ 400 ألف شخص لتأهيل لذوى الإعاقة، موضحة أن الوزارة على وشك اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى، والذى سيصدر عن قريب فى الجريدة الرسمية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال حوارها مع برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، بدأنا ميكنة منظومة الجمعيات الأهلية بجانب تدشين تطبيق إلكترونى للأطفال المفقودين الذى سيطلق أول العام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إطلاق 60 ألف مشروع متناهى الصغر، وتم عمل 8 معارض لأسر المنتجة على أنحاء الجمهورية للأسر المنتجة بكافة أنواعها.

وتابعت نيفين قباج، أنه تم حل مشكلة العلاوات الخمس، بتكلفة 35 مليار جنيه، موضحة أن زيادة المعاشات هذا العام الأكبر 14 % للمسنين، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والمالية أتاحت الوزارة وسائل المواصلات المجانية للمسنين الأكثر من 70 سنة و50 % خصم للمسنين من 60 – 70 عاما، بجانب تقديم خدمات للمنازل للمسنين فوق 80 سنة دون مقابل.