شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث تنمية المراعى والوديان.. ويؤكد: الرئيس وجه بالاستفادة من الموارد الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قومى لتنمية المراعى فى مصر، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى، وبحضور ممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية وبعض الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث ، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم قطاع الزراعة ومشروعات التوسع الأفقى فى ربوع المحروسة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وأكد القصير في بيان اليوم، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية فى ظل التحديات على الصعيد العالمى والتحديات البيئية مثل التغيرات المناخية والتصحر، لافتا إلى أنه ولأول مرة يكون هناك اهتمام كبير بتنمية المراعى واستخدام نظم حصاد مياه الأمطار من خلال انشاء الآبار النشو والخزانات والسدود والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتنمية المراعى الطبيعية وتنمية الوديان، وذلك لتجنب الرعى الجائر والاستخدامات غير الرشيدة للغطاء النباتى الطبيعى فى المناطق الصحراوية، والحد من تدهور الأراضى والتصحر خاصة فى مناطق أراضى الزراعة المطرية.

وأضاف القصير أن الحكومة تولى أهمية خاصة لهذه المشروعات، وبالفعل بذلت وزارة الزراعة جهود كبيرة للحصول على مشروع بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية لتنمية المنطقة الغربية فى مطروح وسيوة وجنوب العلمين، مؤكدًا ضرورة وضع أفكار وأهداف تتناسب مع تصميم مشروع قومى لتنمية المراعى والتنمية المتكاملة والمستدامة للثروة الحيوانية القائمة على الرعى مع تعظيم الاستفادة أيضاً من المياه الجوفية عالية الملوحة فى بعض المناطق مثل منطقة المغرة لوضع منظومة متكاملة لإنتاج الأعلاف بالتوافق والتناغم مع الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية.

كما أشار القصير إلى ضرورة وضع آلية لحماية المراعى فى مناطق الساحل الشمالى الغربى وسيناء وجنوب شرق مصر وقيام المحافظات بدوها فى هذه المنظومة والاستفادة بالميزة النسبية لكل منطقة وتحديد المخرجات من المشروعات التى تقوم اللجنة بدراستها وكذلك المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، واقتراح التمويل المناسب لهذه المشروعات.

وفى نهاية الاجتماع وزير الزراعة وجه الشكر للجنة والخبراء المشاركين على الجهود المبذولة فى مجال تنمية المراعى متمنيا ان تخرج اللجنة بنتائج قابلة للتطبيق ولها نتائج ملموسه مع وضع الية لحماية المراعى.