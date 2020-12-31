شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: محو أمية 15 ألف سيدة خلال مبادرة تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين قباج، إن الوزارة مهمتها خدمة المواطن المصرى بكافة فئاته سواء مسنين أو ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكذلك المرأة الريفية والمقبلين على الزواج وأصحاب المعاشات والجمعيات الأهلية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال حوارها مع برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن هناك 14 مليون مواطن يتلقون دعما نقديا خلال مبادرة تكافل وكرامة، كما أن أطفالهم معفيون من مصروفات المدرسية.

وأوضحت نيفين قباج، أنه تم إطلاق مبادرة لا أمية مع مبادرة تكافل وكرامة، حيث إن هناك 15 ألف سيدة تم محو أميتهم، وتم الاعتماد على بنات وسيدات المبادرة المتعلمات، بجانب أنه تم إدخال دعم غذائى ودوائى للمسنين.