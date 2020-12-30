شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة قنا» يتفقد مستشفى العزل للاطمئنان على سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا مستشفي العزل بقنا العام، الأربعاء، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وعلي قسم العزل بالمستشفى. استمع «تواضروس» إلى المرضي ومتطلباتهم للعمل على توفيرها مؤكدا على ضرورة تقديم كامل الدعم للمرضي المصابين بفيروس كورونا. كما ناقش سبل تنفيذ مكافحة العدوي بالمستشفى وعلي تنفيذ بروتوكول العلاج المنصوص عليه من قبل الوزارة، مؤكدًا توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وشدد على ضرورة الالتزام بمكافحة العدوي والوقاية للفريق الطبي بالمستشفى. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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