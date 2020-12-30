شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري و«بانجو» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكّنت الأجهزة الأمنية في أسوان، الأربعاء، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر «البانجو» وسلاح ناري.
كانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في أسوان عن قيام 5 اشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح.
وبتوجيهات اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، بتكثيف التحريات، تم تحديد المتهمين، وألقى القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت نحو 350 جرام وضبط بحوزتهم سلاح ناري.
تم تحرير محضر، وأحيل المتهمين إلى النيابة، التي تولت التحقيق.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
135,233
-
تعافي
111,040
-
وفيات
7,520
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 5 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري و«بانجو» بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.