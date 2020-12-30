شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري و«بانجو» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت الأجهزة الأمنية في أسوان، الأربعاء، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر «البانجو» وسلاح ناري.

كانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في أسوان عن قيام 5 اشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح.

وبتوجيهات اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، بتكثيف التحريات، تم تحديد المتهمين، وألقى القبض عليهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت نحو 350 جرام وضبط بحوزتهم سلاح ناري.

تم تحرير محضر، وأحيل المتهمين إلى النيابة، التي تولت التحقيق.