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شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع كفرالشيخ يزينون سور مركز شباب دسوق بـ«جداريات فنية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت أماني عبده، مسؤولة الأنشطة بمركز الشباب، الأربعاء، ورشة عمل فنية وتعليمية للطلائع باستخدام «الموزيك والسيراميك» ضمن برنامج الفنون التراثية تحت شعار «لون تراثك»، لإنتاج جداريات للفن القبطي / الإسلامي /الفرعونى في مصر على سور مركز الشباب.
شارك العشرات من الطلائع بلوحاتهم الفنية على أسوار استاد دسوق الرياضي، والتي لاقت إعجاب أهالي مدينة دسوق.
عقدت الورشة تحت رعاية الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وسامى أبوسعدة، رئيس مجلس الإدارة لمركز شباب دسوق.
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