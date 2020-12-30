«الإفتاء» تحذر من «التنمر»: كسر الخواطر من الذنوب التي تورد قائلها المهالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذرت دار الإفتاء من التنمر وكسر الخواطر، معتبرة أنه سلوك مشين ومحرم في الإسلام. وذكرت دار الإفتاء، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «الكلمة الطيبة صدقة، وجبر الخواطر له أجر كبير عند الله والكلمة الخبيثة وكسر الخواطر من الذنوب التي قد تورد قائلها المهالك. احذروا أثابكم الله من التنمر وكسر الخواطر». الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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